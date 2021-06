David Almeida é contra jogos da Copa América em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, se posicionou contra a realização de jogos da Copa América na capital amazonense. A possibilidade da Arena da Amazônia ser usada durante a competição foi aventada nesta segunda-feira, 31/5, após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmar o Brasil como sede do torneio.

O chefe do Executivo municipal demonstrou preocupação e disse que o momento não é propício para a realização de grandes eventos. “Não é hora de comemorar, é hora de vacinar. Eu me posiciono contra, esse não é o momento de fazermos esse tipo de atividade, é momento de nos unirmos, vacinarmos, quanto mais pessoas melhor”, declarou. No dia do anúncio, na segunda-feira, 31/5, foram confirmados 228 novos casos de Covid-19 e quatro óbitos na capital.

O prefeito anunciou, ainda, o avanço da vacinação contra a Covid-19 na capital amazonense, com o início de uma nova fase a partir desta quarta-feira, 2/6, para pessoas com 59 a 55 anos sem comorbidades, após o recebimento de novas doses pela capital amazonense. A imunização irá funcionar de maneira escalonada e seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue vacinando trabalhadores da educação, da saúde, Pessoas com Deficiência (PcD) de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas, além da aplicação da segunda dose para idosos e pessoas com comorbidades acima dos 18 anos.