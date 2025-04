David Almeida entrega nova unidade de saúde no Parque Mosaico

Dando continuidade ao avanço no fortalecimento da rede de Atenção Primária à Saúde da capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta segunda-feira, 28/4, a Unidade de Saúde da Família (USF) Walid Abdel Aziz, localizada na avenida José Moacir Teberga de Toledo, s/n°, no Parque Mosaico, bairro Planalto, zona Oeste.





“Quando assumimos a Prefeitura de Manaus, a cobertura da atenção primária era de apenas 47%. Hoje, ultrapassamos a marca de 92,66%, com 101 unidades entregues entre construções, reformas e ampliações. Seguimos avançando para alcançar a cobertura plena da saúde básica em nossa cidade”, destacou David Almeida.

Gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a nova unidade será referência para mais de 30 mil usuários dos bairros Planalto, Lírio do Vale e Ponta Negra, com capacidade de realizar mais de 33.900 procedimentos ao mês.

De grande porte, a USF Walid Abdel Aziz foi construída no modelo de Parceria Público-Privada (PPP), ocupando 1.200 metros quadrados de área. A estrutura moderna reflete o novo padrão adotado pela prefeitura, substituindo os antigos modelos de unidades pequenas e ampliando significativamente a capacidade de atendimento.

“Esta nova unidade simboliza a transformação da rede básica de saúde de Manaus. Saímos de estruturas de 32 metros quadrados para prédios modernos com capacidade para atender até 35 mil procedimentos mensais. Estamos resgatando a dignidade no atendimento à nossa população”, acrescentou o prefeito.

Estrutura moderna e inclusiva

A USF Walid Abdel Aziz conta com 52 ambientes distribuídos em dois pavimentos, incluindo oito consultórios clínicos, quatro consultórios odontológicos, farmácia, auditório, salas de observação, vacinação, curativo, procedimentos, escuta qualificada, inalação, entre outros. O espaço foi planejado com total acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs) e recursos que garantem mobilidade e inclusão.

“Eu, que sou uma pessoa com deficiência física, fiquei surpresa com a estrutura de acessibilidade da unidade. É um exemplo para outras cidades brasileiras”, relatou a jornalista Jessica Paula, de 33 anos, durante a inauguração.

Ampliação histórica

Com essa entrega, a prefeitura atinge 101 obras realizadas na saúde, entre reformas, revitalizações e construções. Destas, 13 unidades foram construídas do zero, com destaque para dez UBSs de porte 4. Outras 15 obras seguem em andamento, reforçando o compromisso da atual gestão em modernizar e ampliar os serviços públicos.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, os resultados são fruto de um trabalho conjunto e comprometido. “Com planejamento, dedicação e o apoio irrestrito do prefeito David Almeida, conseguimos transformar a Atenção Primária de Manaus, que hoje é referência no Brasil. Nossa cidade é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos serviços de saúde básica, graças a essa gestão comprometida e humana”, afirmou Shádia Fraxe.

Manaus é, atualmente, a capital brasileira com o maior percentual de cobertura da Atenção Primária entre as grandes cidades do país, liderando esse indicador por sete quadrimestres consecutivos.

Reconhecimento e homenagem

A nova unidade de saúde homenageia Walid Abdel Aziz, empresário e irmão do senador Omar Aziz, que destinou recursos por meio de emendas parlamentares para a saúde municipal. Durante o evento, Omar destacou a importância da memória das vítimas da pandemia e agradeceu a homenagem em nome de sua família.

“Eu sou grato ao prefeito David Almeida pelo carinho com a nossa família e pela transformação que ele está promovendo na saúde pública de Manaus. É um momento de emoção e de esperança para todos nós”, declarou o senador.

Atendimento

A USF Walid Abdel Aziz funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, ofertando serviços essenciais da Atenção Primária como: consultas médicas, de enfermagem e odontológicas; vacinação; planejamento familiar; acompanhamento de hipertensão e diabetes; atendimento pré-natal; testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites e gravidez; exames laboratoriais; dispensação de medicamentos; e acompanhamento de programas sociais de saúde.

Ao todo, 76 profissionais atuarão na unidade, entre médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e equipe administrativa.

“Mais uma UBS de porte quatro estruturada para atender a população com qualidade, com médicos, enfermeiros e técnicos à disposição diariamente”, concluiu o médico Wagner Elisário, que atuará na unidade.