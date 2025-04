David Almeida fiscaliza obras e destaca modernização dos laboratórios e entrega de novas USFs

O prefeito David Almeida, realizou, nesta segunda-feira, 7/4, uma série de vistorias em importantes frentes de obras da prefeitura, com destaque para os novos laboratórios distritais e unidades de saúde da capital. Acompanhado de equipes técnicas, o chefe do Executivo municipal reforçou o compromisso da gestão com a ampliação da rede de saúde pública e o fortalecimento da atenção básica.





A construção da nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) foi o primeiro local vistoriado pelo prefeito. “Estamos fazendo uma visita de fiscalização e acompanhamento das obras nas estruturas da prefeitura. Começamos pela nova sede do Implurb, que terá mais de 7 mil metros quadrados de área construída para fortalecer o planejamento urbano da cidade de Manaus”, afirmou.

Em seguida, David Almeida inspecionou os últimos ajustes para a entrega da Unidade de Saúde da Família (USF) Walid Aziz, localizada no Parque Mosaico, zona Oeste, uma das áreas com maior vazio assistencial em saúde básica identificado no início da gestão. “Agora estamos preenchendo esses espaços com grandes estruturas, como essa USF que vamos entregar já na próxima semana. É mais um investimento concreto da nossa gestão para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde”, reforçou.

A principal ênfase da vistoria foi a obra do novo Laboratório Sul, no conjunto Eliza Miranda, que será a sede do laboratório do Disa Sul da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O espaço vai centralizar o material coletado nas unidades básicas da região, com equipamentos modernos e estrutura tecnológica.

“Fizemos uma nova licitação, trocamos o fornecedor e estamos adquirindo equipamentos modernos para oferecer exames com mais qualidade. Saímos de 4 milhões de exames em 2021 para 7 milhões em 2024, e queremos avançar ainda mais”, destacou David Almeida.

A Prefeitura de Manaus está reestruturando os quatro laboratórios distritais – Norte, Sul, Leste e Oeste – além da Maternidade Moura Tapajóz (MMT) e das unidades fluviais. A entrega dos laboratórios Norte, Sul e da maternidade está prevista ainda para este mês. Os demais laboratórios – Leste, Oeste e os das unidades fluviais – serão finalizados em maio.

A rede de apoio diagnóstico também está sendo reforçada com cerca de cem postos de coleta em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que passam a contar com novos computadores, nobreaks, impressoras e um sistema moderno de gerenciamento laboratorial.

“A nossa meta é modernizar, automatizar e ampliar os exames ofertados. Estamos construindo uma rede de apoio diagnóstico robusta e eficiente, que vai transformar o atendimento à saúde em Manaus”, concluiu o prefeito.