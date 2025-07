David Almeida fiscaliza obras em conjuntos habitacionais na zona Oeste

Na manhã desta terça-feira, 22/7, o prefeito David Almeida, acompanhou o andamento das obras dos conjuntos habitacionais localizados na zona Oeste da capital. Juntos, os dois empreendimentos, um na avenida do Turismo e outro no Parque das Tribos, irão contemplar mais de 1.150 famílias.





A primeira visita aconteceu na obra da avenida do Turismo, onde as máquinas operam intensamente e as etapas de terraplenagem, concretagem dos radier e levantamento dos blocos seguem em ritmo acelerado, com previsão de entrega de 576 moradias já em dezembro deste ano.

“Eu estive aqui há 15 dias e hoje a realidade já é outra. O verão chegou e é trabalho em cima de trabalho. Estamos avançando rápido, porque nosso compromisso é com as famílias que precisam de moradia digna”, destacou David Almeida, ao reforçar que este é o segundo conjunto habitacional retirado do papel pela atual gestão.

Ainda na zona Oeste, no Parque das Tribos, a obra tem previsão de ser finalizada em setembro. Serão mais 576 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, com aporte de recursos federais, estaduais e municipais. O residencial levará o nome Carlos dos Santos Braga, em homenagem ao pai do senador Eduardo Braga, reconhecido pela população local e lembrado por sua contribuição à história do Amazonas.

“Foi graças à articulação com o senador Eduardo Braga que conseguimos abrir as portas do governo federal e garantir o acesso da nossa cidade a essas moradias. Essa homenagem é mais do que justa”, afirmou David Almeida.

Ao todo, a Prefeitura de Manaus tem planejado 16 conjuntos habitacionais. Três já estão em execução simultânea: avenida do Turismo; Parque das Tribos; e o conjunto Cidadão X.

“Estamos fazendo história. Nunca se construiu tanta moradia popular de forma planejada e responsável como estamos fazendo agora”, afirmou o prefeito.

Bairro planejado

O chefe do Executivo municipal também enfatizou a criação de um novo bairro planejado na zona Norte, que já começa a sair do papel neste verão. “Estamos finalizando as contratações e, até o fim do ano, iniciaremos a urbanização e distribuição dos lotes para atender a população de baixa renda”, completou.

O processo de seleção dos beneficiários das moradias segue critérios técnicos e transparentes. “Quem seleciona é a Caixa Econômica Federal, com base no Cadastro Único enviado pela prefeitura. Isso garante isenção e justiça no acesso à moradia”, ressaltou David.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão em reduzir o déficit habitacional de Manaus e transformar a vida das pessoas com dignidade, respeito e oportunidade. “Estamos construindo moradias, mas também reconstruindo sonhos. É por isso que estamos aqui todos os dias: para entregar resultado e cuidar das pessoas”, concluiu o prefeito.