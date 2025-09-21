David Almeida fiscaliza remoção de 6,5 toneladas de fios na Quintino Bocaiúva

O prefeito David Almeida, fiscalizou, neste domingo, 21/9, mais uma ação de despoluição visual no centro da cidade. Desta vez, os trabalhos se concentraram na rua Quintino Bocaiúva, entre a Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. A iniciativa, que faz parte do “Mutirão no Bairro” e que já chega há 45 dias de serviços, soma 13 operações de retirada de fios e cabos obsoletos, resultando um total de mais de 6,5 toneladas de material removido de mais de dez vias e travessas da região central.





“Estamos aqui na Quintino Bocaiúva acompanhando o trabalho de retirada desses fios, que está diminuindo bastante essa poluição visual na cidade de Manaus. Esse é um trabalho contínuo, já estamos aqui há 45 dias trabalhando, já chegamos há mais de seis toneladas de fios e cabos removidos só no centro de Manaus, e o nosso trabalho vai avançar”, afirmou David Almeida.

As retiradas acontecem nos dias de semana e aos domingos, evitando horários de pico e de grande concentração de serviços e comércio intenso.

Para o vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, nos 45 dias de operação no Centro, a mudança é bem visível e a determinação é seguir na localidade até estabilizar os serviços, com os trabalhos sendo estendidos até o mês de dezembro.

“Temos ainda muitos cabos aéreos da chamada ‘rede morta’, que não é usada há mais de anos. São fios obsoletos que foram deixados nos postes, colocados há mais de 20, 30 anos. Eles perderam a serventia e as operadores nunca foram obrigadas a retirar. Agora, em parceria com a prefeitura, a concessionária Amazonas Energia e as empresas de telefonia, internet e lógica estão agindo para fazer esta remoção, que só traz benefício, melhorias e segurança para todos, cumprindo uma determinação do prefeito”, comentou Peixoto.

O supervisor de campo da Amazonas Energia, Igor Pedroso, explicou que a operação é realizada de forma programada, para reduzir o impacto no trânsito e no fluxo de pedestres. “A população já pode perceber a melhoria nestas vias. Agora, seguimos com os trabalhos, durante a semana e aos domingos, fazendo a retirada, arrumando a rede e removendo todos os fios e cabos, trazendo organização e segurança”, explicou.

Mutirão

O “Mutirão no Bairro”, lançado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, envolve o trabalho conjunto de 16 secretarias e órgãos municipais e mais de 1.100 servidores. A retirada de fios e cabos já passou por vias tradicionais do comércio, como as ruas Marcílio Dias, Doutor Moreira, Guilherme Moreira, Marechal Deodoro e Quintino Bocaiúva, travessa do Comércio, e avenidas Joaquim Nabuco e Eduardo Ribeiro.

O Implurb seguirá com novas etapas de revitalização, ampliando as frentes de atuação no Centro, sempre com foco em urbanismo, segurança e valorização da cidade.