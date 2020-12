David Almeida garante novos ônibus para Manaus

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida, garantiu novos ônibus para a cidade a partir de janeiro. Ele já se reuniu com os empresários de transporte coletivo e afirmou que a capital amazonense terá melhorias no serviço.

Um novo contrato foi feito e terá, inclusive, fiscalização. De acordo com o novo gestor, todos os contratos da prefeitura passarão a ter fiscais.

Sobrea tarifa praticada pelo sistema de transporte coletivo, o prefeito eleito afirmou que pretende reunir com empresários que possuem a concessão e também com os trabalhadores. David Almeida vai, ainda, pedir a colaboração do governador do Amazonas, Wilson Lima, para a melhoria do sistema de transporte em Manaus.