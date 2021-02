David Almeida intensifica serviços de infraestrutura em 30 bairros de Manaus

Entre grandes desafios e muito trabalho, o saldo do primeiro mês da gestão do prefeito David Almeida à frente da Prefeitura de Manaus, e por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), é positivo e bastante otimista para todos. Com várias frentes de serviços básicos, mais de 30 bairros foram priorizados para receber obras necessárias e emergenciais à população.

As mais de 40 equipes dos 16 Distritos de Obras seguiram a determinação do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, em buscar soluções práticas e assertivas para que os serviços fossem realizados de forma célere. Para Rotta, o primeiro momento foi de sentir as situações necessárias e junto aos técnicos de obras, buscar soluções definitivas para que os serviços sejam realizados em toda a cidade.

Ações nos bairros

As frentes de obras beneficiaram a população de todas as zonas da cidade com algum tipo de serviço básico. Os bairros Petrópolis, Japiim, Morro, Crespo, Cachoeirinha, Compensa, Puraquequara, Coroado, Da Paz, Parque Dez, Nossa Senhora das Graças, Cidade Nova, Coroado, Tarumã e Novo Israel são alguns exemplos de comunidades que receberam tapa-buracos, drenagens profundas e superficiais, desobstrução de bueiros, entre outros. Na ação, cerca de 10 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) foram disponibilizadas para os serviços de obras, que contemplaram mais de 400 vias, entre corredores viários e as subjacentes, e aproximadamente 300 metros de drenagens profundas foram recuperados nesse primeiro momento.

Contenção de erosões

Devido ao Decreto do governo do Estado, o ritmo precisou ser mais lento, porém, os trabalhos mapeados em caráter emergencial continuaram, e a Seminf iniciou obras de recuperação de uma área afetada com uma grande erosão há anos e que ameaçava a segurança de casas e moradores da rua Manoel Henrique Ribeiro, bairro Mauazinho, zona Sul. A obra recebeu mais de 150 metros de drenagem profunda, caixas coletoras, que dão vazão correta às águas pluviais, além da limpeza da área. O local também irá receber terraplanagem para conter de forma definitiva as constantes erosões decorrentes das fortes chuvas.

Obras públicas

A população acompanha o retorno de obras públicas que estavam paradas ou tecnicamente interditadas e que já foram retomadas ou iniciadas. Entre elas estão as dos Terminal 1 e 3, que segue para finalização das obras; o viaduto do Manoa, entre outros.

Iluminação pública

Após anos de iluminação pública precária, os moradores do conjunto Viver Melhor 2, na zona Norte, passam a contar com lâmpadas a LED, instaladas no local pela Prefeitura de Manaus. Equipes da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM), instalaram aproximadamente 712 pontos de iluminação no conjunto todo.

Nesse primeiro momento, o projeto de iluminação também já contemplou grandes avenidas em toda a cidade, como Djalma Batista, Darcy Vargas, Coronel Teixeira, Itaúba, Presidente Kennedy, Torquato Tapajós, Turismo, Autaz Mirim, São Jorge, Constantino Nery, André Araújo, Cosme Ferreira, Pedro Teixeira, entre outras.

A instalação de iluminação a LED já contemplou, também, serviços nos bairros Braga Mendes, conjunto Cidadão 10, Alvorada, e Petrópolis. Empenho de uma gestão integrada e compromissada com todos os manauaras.