David Almeida lança projeto que leva arte a feiras, terminais e praças de Manaus

A cidade de Manaus entra em um novo ciclo cultural com o lançamento do projeto “Arte Pela Cidade”, uma iniciativa idealizada pelo prefeito David Almeida e realizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult). A proposta começa nesta sexta-feira, 9/5, espalhando música, performances e intervenções artísticas por terminais, feiras e praças, com o objetivo de aproximar a arte do cotidiano da população e valorizar a produção local.





“O projeto será desenvolvido de maio até novembro, com apresentações em estruturas menores, mas com grande impacto. Queremos levar arte, cultura, entretenimento e diversão à periferia da cidade, descentralizando a cultura e fortalecendo nossos artistas”, afirmou o prefeito David Almeida, durante o lançamento oficial realizado no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), no paço da Liberdade.

Com programação gratuita e itinerante, o projeto contempla 500 artistas locais, que se apresentarão em espaços públicos por todas as zonas da cidade. A ação integra o programa “Cultura Itinerante” e busca aquecer a economia criativa, promover inclusão social e transformar o ambiente urbano em polos de convivência cultural.

Entre as novidades desta edição está a ampliação do circuito de apresentações para todas as regiões de Manaus, incluindo terminais de ônibus, feiras reformadas, mercados e áreas de lazer, além de intervenções artísticas permanentes, como a pintura de viadutos com arte urbana.

“Esse projeto nasceu da sensibilidade do prefeito, que conhece a cultura, porque é fruto de comunidade. Ele sabe que a gente precisa trabalhar, mas também precisa de alegria. E é isso que o ‘Arte Pela Cidade’ oferece: a possibilidade de um artista alegrar o dia de quem passa cansado pelo terminal ou vai comprar peixe na feira”, explicou o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato.

A força transformadora do projeto também se expressa nas histórias de vida que ele ajuda a revelar. É o caso da cantora amadora Ake Sakeren, descoberta em uma apresentação espontânea no Terminal 2, onde trabalhava como ambulante.

“Eu era vendedora de bombom no T2. Um dia, vi o palco sendo montado e pedi para cantar uma música. Daí, me deixaram subir. O terminal parou para me ouvir, me aplaudiu. Ali, eu entendi que eu sou capaz. O ‘Arte Pela Cidade’ é a nossa vitrine, nossa chance de sermos reconhecidos e valorizados”, contou Ake, emocionada.

A programação cultural se estenderá até novembro, com pausas em junho, durante o Festival de Parintins, e em setembro, por conta do “Sou Manaus”. E a prefeitura já prepara um novo megaevento: o Sou Manaus Passo a Paço 2025.

“Não esperem menos do que os anos anteriores. Já temos 70% do line-up fechado e vamos anunciar oficialmente as atrações em junho ou julho. Estamos batalhando patrocínios e tentando viabilizar atrações internacionais, apesar do dólar alto”, adiantou o prefeito.

O “Arte Pela Cidade” reafirma a política cultural da atual gestão: acessível, inclusiva, descentralizada e transformadora. Em Manaus, a arte ocupa as ruas — e ganha força nas mãos de quem vive dela.

O projeto também fortalece os espaços públicos que já passaram por revitalização. Feiras, mercados e praças reformadas pela prefeitura, agora, se transformam em palcos abertos de efervescência cultural.

Com uma programação itinerante, o “Arte Pela Cidade” chegará a todas as zonas de Manaus: Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Centro-Sul, com o objetivo de tornar a capital uma referência nacional em cultura popular acessível, diversa e presente no dia a dia da população.

Confira a programação do primeiro fim de semana do projeto “Arte Pela Cidade”:

Sexta-feira – 9 de maio

Feira da Panair – Educandos

8h às 9h – Pammy DJ (solo)

9h15 às 10h45 – Dany Alves – Beiradão (trio)

Feira da Compensa – Compensa

8h às 9h – Ane Queiroz – Beiradão (trio)

9h15 às 10h15 – Jhonny Lemos – Diversos (trio)

Terminal 1 – Constantino Nery

16h às 17h – Fernando Sax Amazonas (solo)

17h15 às 18h15 – Kelson Freitas – DJ (solo)

Terminal 2 – Cachoeirinha

16h às 17h – Daniel – Sax (solo)

17h15 às 18h15 – DJ Tubarão (solo)

Praça Desembargador Verçosa – Dom Pedro

18h às 19h – Idevan Santos – DJ Carapanã (solo)

Sábado – 10 de maio

Praça Desembargador Verçosa – Dom Pedro

17h30 às 21h30 – Marcos Arigó (apresentador)

18h às 19h – Idevan Santos – DJ Carapanã (solo)

19h15 às 20h15 – Gabriel – Diversos (trio)

20h30 às 21h30 – Paulinho Viana – Boi (banda)

Domingo – 11 de maio

Feira Eduardo Ribeiro – Centro

9h às 10h – Renato Almeida – MPB (dupla)

10h15 às 11h15 – Kboclos – Boi (banda)