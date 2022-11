David Almeida parabeniza o Manaus Vôlei pelo acesso a Superliga B de Vôlei masculino

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na noite desta terça-feira, 8/11, a grande final da Superliga C de Vôlei masculino, realizada no ginásio René Monteiro, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Oeste, a qual garantiu o acesso à Série B brasileira ao Manaus Vôlei que venceu o Nacional/Brasileiro por 3 sets a 1, com parciais de 25 a 22, 26 a 28, 25 a 18 e 25 a 18.

Realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a competição contou com a participação de oito equipes de diversos estados.

Após a conquista do Manaus Vôlei, David Almeida ressaltou que a primeira missão era colocar um time na Superliga B. Agora, o objetivo é colocar o Amazonas na elite do vôlei brasileiro.

O titular da FME, Aurilex Moreira agradeceu a presença da torcida que fez uma bela festa no René Monteiro. Para ele, a presença do público será fundamental nos próximos desafios do Manaus Vôlei.

Natural da capital amazonense, o central do Manaus Vôlei, André Santos, não conseguiu esconder a emoção após o título. O experiente jogador afirmou que era um sonho colocar um time do estado entre as principais do Brasil.

O levantador e capitão do Nacional, Italo, destacou o comprometimento dos jogadores do vice-campeão da Superliga C.