David Almeida participa de congresso de líderes jovens na América do Sul

O prefeito de Manaus David Almeida está entre os participantes da Convenção Jovem 2024, de líderes da juventude adventista de toda a América do Sul. O evento ocorre em Brasília e teve início ontem quarta-feira (29) no estádio BRB Mané Garrincha.





“Mesmo com a missão de gerir Manaus, sigo com minha missão primeira de compartilhar e promover as boas novas do Evangelho. E ver a determinação das novas gerações em servir a Deus, se preparando durante aproximadamente dois anos para estar aqui, segue sendo inspirador. São vários países unidos glorificando a Deus e prontos para servir o semelhante”, afirmou David durante o evento. O gestor participa da convenção com recursos próprios, mantendo a separação que faz entre sua atuação como prefeito e convicções pessoais.

David é Adventista do 7º Dia desde a infância e foi no trabalho com a juventude que se destacou no segmento. Atuou no Clube de Desbravadores, Ministério dos Jovens Adventistas e Ministério da Música, promovendo diversos recitais com músicos de renome dentro do segmento gospel. É fundador dos Jogos da Juventude Adventista, que este ano já está em sua 34ª edição, e é membro ativo na igreja do Adrianópolis.

Convenção Jovem

Com o tema “Maranata”, que em aramaico significa “Senhor, vem”, a convenção é considerada o maior evento de líderes do Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo e acontece até o próximo dia 1º de junho. Está reunindo cerca de 20 mil jovens, vindos de oito países sul-americanos: Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e Equador. Também participam como convidados representantes de países como o México, República Dominicana, Rússia, Canadá, Espanha, Filipinas, Líbano, entre outros.

Um grande movimento para celebrar, inspirar, motivar e capacitar os líderes de jovens da igreja, buscando desenvolver em cada participante um processo de crescimento integral. A ideia é que o público viva uma experiência única com Deus e com o próximo em um ambiente multicultural.