David Almeida participa de reunião com demais prefeitos eleitos

Na manhã deste quarta-feira (9), o prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), participou da reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), “Conectando Cidades”. O evento foi realizado virtualmente para detalhar a pauta prioritária do próximo ano para as cidades com mais de 80 mil habitantes.

Os novos gestores também discutiram os efeitos causados pela pandemia de coronavírus nas cidades. Além disso, outros temas de debate foram a retomada de investimentos, volta às aulas presenciais e planejamento para vacinação.

Este foi um dos primeiros compromissos da agenda do novo prefeito. David Almeida também reúne com membros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e da Câmara Municipal de Manaus (CMM).