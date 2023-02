David Almeida participa do encerramento das apresentações do Educa + Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), encerrou as apresentações do programa “Educa + Manaus”, nesta quinta-feira, 9/2, para os profissionais que atuam no órgão, e contou com a presença do prefeito David Almeida. Esse planejamento foi realizado em três partes: abertura do Ano Letivo 2023, na última quinta-feira, 2, a mais de 1,5 mil professores de 5º e 9º ano, tendo continuidade na quarta-feira, 8, com uma atividade voltada a gestores.

O chefe de executivo falou da magnitude do programa e dos resultados que a educação deve alcançar com a execução do Educa + Manaus aos alunos da rede municipal.

“Hoje, vocês não têm ideia da alegria que eu vi na apresentação que o Júnior Mar colocou aqui. Os resultados, eles não são tão rápidos, mas virão. O que eu vejo no rosto de vocês é alegria, motivação e quando você está alegre e motivado você vai gerar resultados. Eu vejo sua equipe, professora, toda remando na mesma direção e é isso que queremos”, disse o prefeito.

O programa tem objetivo de preparar 40 mil estudantes, das turmas de 5º e 9º ano do ensino fundamental, para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), no último trimestre deste ano. Além disso, a iniciativa será aplicada em 336 escolas da rede municipal de ensino, por meio de simulados, encontros pedagógicos e 6° tempo.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, professora Dulce Almeida, a educação municipal será ‘medida’ através dos resultados das provas do Saeb e que o Educa + Manaus vem para garantir bons resultados.

“Nós estamos com 336 escolas que vão participar do Saeb e que vão ser o nosso termômetro, o nosso indicador para as provas do Saeb e que nós vamos ser ‘medidos’ pelos resultados dessas escolas”, ressaltou a secretária municipal.

Sobre a sequência didática, o subsecretário Júnior Mar explicou que todas as escolas vão passar o mesmo conteúdo a partir de um material planejado por uma equipe de técnicos da Semed.

“Até o professor dar a aula de fato, ele tem todo um trabalho anterior para isso, ou seja, tem a fase da pesquisa, a estruturação da aula e vamos oferecer tudo isso pronto, por meio de slides que já estão feitos e serão disponibilizados às escolas com todas as habilidades que constarão no Saeb”, ressaltou Júnior Mar.