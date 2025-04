David Almeida prestigia exposição fotográfica no 1º aniversário do mirante Lúcia Almeida

Como parte das comemorações pelo primeiro ano de funcionamento do mirante Lúcia Almeida, no centro histórico, a Prefeitura de Manaus inaugurou, neste sábado, 5/4, a exposição fotográfica “Manaus e Seus Encantos”. A mostra reúne registros de 14 fotógrafos que atuam ou já trabalharam na cobertura oficial da administração municipal.





Aberta ao público e com acesso gratuito, a exposição está aberta todos os dias, das 7h até meia-noite, no mirante localizado na avenida 7 de Setembro. As imagens retratam desde grandes obras entregues pela prefeitura até cenas cotidianas que revelam a identidade cultural da capital amazonense.

Durante a visita à exposição, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou o papel dos fotógrafos na valorização da cidade e no registro da atuação do poder público.

“Nossos fotógrafos vivem o cotidiano da cidade e conseguem, por meio das lentes, expressar a grandiosidade e a magnitude dos empreendimentos que entregamos. Quero parabenizar toda a equipe envolvida na organização e, principalmente, os fotógrafos, por registrarem com tanta sensibilidade a beleza de Manaus e o trabalho da prefeitura. A população tem a oportunidade de ver um belo trabalho”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Comunicação, Camila Silva, reforçou o caráter institucional e artístico da exposição, que integra a política de valorização dos servidores da pasta.

“Esta exposição é uma homenagem aos nossos profissionais da imagem, que desempenham um papel fundamental na construção da memória visual da cidade. Ao mesmo tempo, oferecemos à população uma nova oportunidade de se reconectar com Manaus por meio de olhares diversos, técnicos e emocionais”, destacou a secretária.

Entre as imagens em exibição estão registros do pôr do sol visto da ponte Rio Negro, do mercado municipal Adolpho Lisboa e de pratos típicos da culinária amazonense, como o “x-caboquinho” e o tacacá.

Um dos fotógrafos participantes, Antônio Pereira, celebrou a oportunidade de expor no mirante, que se consolidou como um dos pontos turísticos mais visitados da capital.

“A exposição trata de imagens que atraem atenção de quem nasceu em Manaus e de estrangeiros também. Um dos turistas que veio conferir de perto se encantou com as fotos. Manaus é uma cidade tão bela e essas fotografias buscam registrar a beleza que tem aqui”, comentou.

O fotógrafo João Viana também enalteceu a mostra no centro histórico. “Nós conseguimos colocar a nossa arte, o nosso trabalho, conseguimos desenvolver esta exposição e, hoje, ela está aqui com vários profissionais mostrando o seu trabalho, fotógrafos que fazem parte da gestão e de outros que já fizeram. Aqui a população vai poder apreciar muita coisa bonita”, disse.

A industriária Rosemary Soares, que mora no entorno, resumiu o sentimento do público. “É uma ótima opção de lazer, maravilhosa para a família. Há muito tempo não tínhamos nada assim no Centro. O prefeito está de parabéns”.

Além da exposição, a programação de aniversário do mirante Lúcia Almeida contou com apresentações culturais, shows musicais e queima de fogos.