David Almeida reconhece novo ciclo de investimentos da Honda em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou, nesta quinta-feira (2/10), o anúncio da Honda durante a convenção anual da empresa, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A montadora confirmou um novo ciclo de investimentos de R$ 1,6 bilhão destinado à fábrica da capital amazonense.





O aporte será direcionado à ampliação da capacidade produtiva, modernização do parque industrial e ao lançamento de novos modelos, entre eles motocicletas híbridas e elétricas, fortalecendo o polo de duas rodas instalado no Polo Industrial de Manaus (PIM).

O anúncio foi realizado pelo CEO da Honda para a América do Sul, Arata Ichinose, em encontro que reuniu cerca de 1.100 concessionárias da marca. Com os investimentos, a unidade de Manaus deve alcançar a marca de 1,6 milhão de motocicletas produzidas por ano, além de gerar aproximadamente 350 novos empregos diretos.

Segundo Almeida, a iniciativa representa um avanço importante para a economia local e para a consolidação de Manaus como referência em inovação e sustentabilidade no setor automotivo. O prefeito ressaltou, ainda, que o impacto positivo será estendido a toda a cadeia de fornecedores e serviços ligados à indústria de motocicletas.