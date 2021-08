David Almeida reinaugura escola municipal Tereza Cordovil

O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou na manhã desta terça-feira, 17/8, a escola municipal Professora Tereza Cordovil Guimarães, no bairro Tarumã, zona Oeste, e entregou o 1º Centro de Tecnologias Educacionais (CTE) da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou a importância da modernização e uso de tecnologias na educação das crianças e jovens da rede municipal de ensino.

“Esse é o trabalho da nossa gestão, da Prefeitura de Manaus. Começamos a melhoria da estrutura física das nossas escolas, aperfeiçoando também as condições de trabalho dos nossos professores, para que os alunos possam ter uma maior qualidade de ensino, e que essa aprendizagem seja mais bem aproveitada, por isso estamos reformando e ampliando escolas, construindo esse Centro de Tecnologias, que como ele existirão mais de 200 até o final da gestão. E, assim, vamos dar a volta por cima na educação, assim como estamos dando na saúde”, enfatizou Almeida.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, explicou sobre o amplo trabalho que o CTE está envolvido, na meta de levar inovação e tecnologia para crianças e jovens da cidade de Manaus.

“Nós criamos o Centro de Tecnologias Educacionais no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, que é uma parte desse centro de inovação. É um trabalho que estamos fazendo, e vamos desenvolver em 220 escolas da rede municipal de ensino”, explicou Pauderney Avelino.

O espaço é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Municipal de Educação (PME). Serão desenvolvidas as tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, que promovem espaços adequados à realização de oficinas, projetos pedagógicos, empreendedorismo educacional e atividades socioeducativas com uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).

A Semed vai trabalhar em parceria com a Fundação Matias Machline, que vai desenvolver o currículo para as atividades, utilizando os 11 computadores, dez kits arduinos e legos, lógica e outros softwares educacionais.