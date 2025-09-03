David Almeida reinaugura USF Megumo Kado e anuncia novas unidades de saúde

O prefeito David Almeida, reinaugurou, na manhã desta quarta-feira, 3/9, a Unidade de Saúde da Família (USF) Megumo Kado, no bairro Educandos, zona Sul da capital. Após a reforma e ampliação de 119,49 metros quadrados, a estrutura passou a contar com 396,32 metros quadrados de área construída, garantindo melhores condições de atendimento e trabalho para servidores e usuários.





Com capacidade para realizar até 16 mil procedimentos por mês, a unidade será referência para cerca de 11 mil moradores do bairro, integrando o pacote de investimentos que a gestão municipal vem realizando para fortalecer a rede de atenção primária à saúde.

Durante a entrega, o prefeito David Almeida, destacou a importância da obra para a qualidade de vida da população e anunciou novas inaugurações.

“Estamos entregando a 108ª unidade reformada, ampliada ou construída pela nossa gestão. Quando fazemos uma intervenção como essa, melhoramos as condições de trabalho dos servidores e o atendimento dos usuários. Essa unidade amplia a cobertura de atenção primária na cidade e cumpre com o nosso dever de servir cada vez melhor à população. Atualmente temos cerca de 20 unidades em andamento, e a próxima será na comunidade rural São Pedro, seguida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Adalgiza, no Iranduba Valle. Seguimos entregando uma ou duas unidades por mês, conforme o andamento das obras”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressaltou que a ampliação traz dignidade não apenas para os usuários, mas também para os servidores. “Quem trabalhou aqui antes sabe da dificuldade, com os corredores estreitos, mofo, goteiras. Hoje temos uma estrutura ampla, funcional e digna. O transtorno da obra foi passageiro, mas o benefício é permanente. O prefeito não mede esforços para nos apoiar, e isso se reflete na qualidade de vida da população e dos profissionais”, disse.

O subsecretário de Saúde, Nagib Salem, lembrou a complexidade da obra e agradeceu a todos os envolvidos. “Essa foi uma das obras mais difíceis que já realizamos, porque envolveu servidores, comunidade e órgãos de apoio. Só conseguimos entregar graças à união de esforços e ao compromisso da gestão. Hoje, a comunidade do Educandos ganha um equipamento de saúde muito melhor, e os servidores terão um ambiente digno para trabalhar”, reforçou.

O gestor da unidade, Clodoaldo Figueiredo Júnior, destacou o impacto da entrega no dia a dia da equipe. “Mais do que uma obra, essa reinauguração significa dignidade. Os servidores terão condições de atender com mais qualidade e humanidade, e os pacientes serão recebidos em um espaço moderno e acolhedor. Nosso agradecimento é imenso ao prefeito e à Semsa por esse olhar para a zona Sul”, declarou.

Representando os servidores, a técnica de enfermagem Tatiana Brito, que atua na unidade desde 2006, também comemorou a reestruturação. “Antes, as reformas eram superficiais, só pintura. Agora, a mudança é real, temos um espaço físico adequado, acessibilidade e conforto para todos. Estamos muito felizes, porque sabemos que isso vai melhorar a vida dos servidores e da população, inclusive de pacientes que vêm de outras zonas da cidade e até da área ribeirinha”, destacou.

A entrega foi celebrada ainda pelos usuários da unidade, como o motorista venezuelano Ramon Henrique Michel Ara, de 68 anos.“Graças a Deus e ao prefeito, temos essa nova unidade. Sempre sou atendido aqui, tiro minha pressão, e hoje vejo um espaço muito melhor. O prefeito está de parabéns”, disse.

Estruturada em 31 ambientes, a USF Megumo Kado oferece consultórios médico, odontológico e ginecológico, farmácia, salas de vacina, curativos, coleta, procedimentos, esterilização, almoxarifado e espaços acessíveis. A unidade também disponibiliza consultas médicas, atendimento de enfermagem, odontologia, pré-natal, exames preventivos, vacinação, dispensação de medicamentos (inclusive antibióticos e controlados), acompanhamento de doenças crônicas e programas de hanseníase e tuberculose.

Com a entrega, a Prefeitura de Manaus alcança a marca de 108 unidades de saúde reformadas, ampliadas ou construídas, dentro da meta de 133 previstas até o fim da gestão, consolidando os avanços no eixo Saúde.