David Almeida vistoria avanço das obras do Parque Encontro das Águas

O prefeito David Almeida esteve na manhã desta segunda-feira, 21/7, no canteiro de obras do parque Encontro das Águas – Rosa Almeida, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste da capital. O espaço, com vista privilegiada para o encontro dos rios Negro e Solimões, está sendo construído pela Prefeitura de Manaus e será um dos maiores marcos turísticos e culturais da cidade.





O projeto é o único no Amazonas assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e está sendo executado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). A visita do prefeito reforça o compromisso da gestão com a entrega de um novo equipamento público que vai integrar natureza, lazer e valorização da identidade amazônica.

“O mirante no Encontro das Águas é uma obra fantástica. Veja o tamanho do trabalho que estamos tendo aqui. É uma intervenção de muita técnica e engenharia para garantir segurança e estabilidade. Essa será uma das maiores obras turísticas da história da nossa cidade”, destacou o prefeito David Almeida.

A obra segue em ritmo acelerado, com foco atual na contenção do talude, etapa fundamental para garantir a segurança do terreno às margens do rio. Segundo o prefeito, o regime natural das águas da região exige soluções de engenharia de alta complexidade.

“Com o nosso sistema das águas, que num mesmo ano sobe e desce, precisamos aplicar soluções modernas como as estacas-pranchas metálicas e o jet grout, um concreto especial injetado sob pressão que reforça o solo por dentro”, explicou.

De acordo com a equipe técnica responsável, já foram implantadas 166 estacas no nível superior do terreno. A próxima fase contempla a instalação de mais 111 estacas na parte inferior, próximo ao nível do rio. Esse processo exige intensa movimentação de terra até alcançar a cota exata para aplicação do jet grout, garantindo assim a sustentação da área.

Simultaneamente, a prefeitura já executa a urbanização na parte superior do terreno, com construção de quiosques, drenagem, estacionamento, paisagismo e acessos.

Novo ponto turístico

O parque Encontro das Águas contará com um mirante panorâmico voltado ao fenômeno natural do encontro dos rios, um museu em forma de oca, restaurante com vista suspensa, trilhas ecológicas, playground, áreas de contemplação, acessibilidade total e espaços para atividades culturais.

“Essa é uma obra que vai marcar a história da nossa cidade. Um legado que conecta turismo, natureza e identidade cultural. Estamos trabalhando com responsabilidade e pressa para entregar esse espaço o quanto antes à população de Manaus”, afirmou o prefeito.

A previsão de entrega está prevista, inicialmente, para o dia 25 de dezembro de 2025, consolidando o parque como um dos principais cartões-postais do Amazonas e ponto obrigatório para moradores e turistas.