David Almeida vistoria obra da lagoa do Bombeamento, que terá primeiro pedalinho público

O prefeito David Almeida, acompanhado do vice-prefeito Renato Junior e do titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, realizou mais uma visita à lagoa do Bombeamento, no bairro Compensa, zona Oeste, onde vistoriou o avanço dos serviços de revitalização pela Semulsp.





No espaço público, o espelho d’água é recuperado, um píer foi instalado, assim como gradil e guarda corpo no entorno da lagoa, e uma nova pista de caminhada já é aproveitada pela população.

O prefeito anunciou que o local terá o primeiro pedalinho público da capital disponível, de forma gratuita, à população, pois as pequenas embarcações recreativas já estão no local. “Temos mais uma novidade chegando na lagoa do Bombeamento: o primeiro pedalinho público da história de Manaus. Você morador do bairro Compensa, da zona Oeste da cidade, vai poder desfrutar isso aqui na nossa lagoa. Muito em breve, nós vamos entregar, colocar à disposição gratuitamente para a população poder usufruir dessa grande novidade”, anunciou o chefe do Executivo municipal.

A revitalização da lagoa do Bombeamento integra o projeto da prefeitura de requalificação urbana de vários pontos de Manaus, recuperando áreas degradadas e transformando-as em espaços públicos acolhedores, sustentáveis e seguros, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população.

“Eu e minha esposa caminhamos toda tarde aqui, mas antes era muito bagunçado e com a calçada quebrada. Agora não, está bem organizado, bom para caminhar”, comentou o analista de produção Edivandro da Silva.

A cozinheira Letícia Barboza também disse que a revitalização na lagoa do Bombeamento é benéfica à população. “Isso aqui foi tudo de bom para a gente que gosta de passear, caminhar, trazer a família. É fundamental para o bairro, pois não tínhamos um espaço assim. Agora, é manter e educar o povo, para que não venha destruir o que o nosso prefeito fez”, disse Letícia.

Os serviços na lagoa do Bombeamento estão concentrados na construção de uma praça molhada, do espaço Pet, praça de alimentação e da quadra esportiva que está sendo totalmente reformada.