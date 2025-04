David Almeida vistoria operação de limpeza no igarapé do Passarinho

O prefeito David Almeida, vistoria, nesta terça-feira, 29/4, o início da operação de revitalização e limpeza do igarapé do Passarinho, localizado na zona Norte da capital.





Os serviços são realizados por aproximadamente 200 servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), atuando na capinação, limpeza, dragagem e desassoreamento do igarapé, com o objetivo de melhorar a fluidez das águas e prevenir alagamentos durante o período chuvoso.

“Nós vamos passar aqui acho que uma semana, porque estamos fazendo a limpeza geral no leito do igarapé, no entorno, da avenida José Henrique até a avenida das Torres, então é uma longa extensão do igarapé, e a prefeitura vai realizar toda essa dragagem”, disse o chefe do Executivo Municipal.

Os trabalhos fazem parte de um esforço contínuo da prefeitura para revitalizar os igarapés da capital, promovendo a saúde pública e a preservação ambiental. O secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis, informou que os serviços também visam recuperar o passeio público, transformando em uma área de lazer.

“É desejo do prefeito David Almeida que a gente transforme esta área do Passarinho em uma área de lazer, pista para caminhada. Nós pretendemos recuperar a área toda da calçada”, informou Sabá Reis.

O igarapé do Passarinho nasce na região do bairro Monte das Oliveiras e percorre diversos bairros da zona Norte de Manaus, incluindo Novo Israel, Colônia Terra Nova e Monte Pascoal, antes de desaguar no rio Negro. Ao longo dos anos, o igarapé tem enfrentado problemas de assoreamento e acúmulo de resíduos, o que compromete a vazão das águas pluviais e aumenta o risco de alagamentos.

“Estávamos precisando muito, porque o igarapé estava muito sujo e, quando chove, alaga tudo. Agora vai ficar tudo 10. Agradeço muito ao prefeito”, contou a aposentada Zelaíde Mendonça, que acompanhava os serviços da prefeitura.

Com esta ação, a Semulsp reforça o compromisso com a melhoria das condições ambientais e urbanas da cidade, trabalhando para tornar Manaus mais limpa, segura e agradável para todos.