David Almeida vistoria três conjuntos habitacionais do ‘Minha Casa, Minha Vida’

O prefeito David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira, 11/9, a vistoria em três empreendimentos habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida”, executados em parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal.





Juntas, as obras somam 1.728 novas moradias populares, com 576 unidades em cada conjunto, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

“Estamos avançando em mais uma frente importante da nossa gestão. Esses empreendimentos vão garantir moradia digna, segurança e qualidade de vida para milhares de famílias que hoje vivem em áreas de risco. É mais um passo para reduzir o déficit habitacional da nossa cidade”, destacou o prefeito.

A agenda começou pelo conjunto Cidadão 10, na zona Oeste, onde estão em andamento os serviços de terraplenagem para implantação de 36 blocos de apartamentos. O residencial levará o nome Leonardo Fernandes dos Santos e marcará o início de uma nova frente habitacional na área.

Em seguida, o prefeito acompanhou a execução das obras do residencial Mário Haddad, localizado na avenida do Turismo. O empreendimento contará também com 576 unidades e será voltado para famílias de baixa renda que hoje vivem em áreas de risco.

A vistoria foi encerrada no residencial Carlos dos Santos Braga, situado na comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, onde as obras estão em fase mais avançada. Com previsão de entrega até novembro, o conjunto habitacional terá 576 apartamentos e será o primeiro dos três a ser concluído.

De acordo com o prefeito David Almeida, os empreendimentos integram a política habitacional do município e têm como objetivo reduzir o déficit de moradias na capital, garantindo mais dignidade e qualidade de vida para milhares de famílias manauaras.