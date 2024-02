David Assayag e atrações locais agitam noite manauara na Casa de Praia neste fim de semana

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove, neste sábado e domingo, 24 e 25/2, a partir das 18h, uma programação gratuita que contará com a participação do cantor amazonense David Assayag, trazendo as melhores toadas de boi-bumbá, além de outras atrações locais.





Localizado às margens do rio Negro, a Casa de Praia vai receber, no sábado, 24/2, a cantora Bia Silva, trazendo um repertório com muito pop, Música Popular Brasileira (MPB), flashback, entre outros gêneros. Na sequência, a banda Aris sobe ao palco e agita a noite ao som de muito rock brasileiro e internacional.

“A oportunidade da Prefeitura de Manaus é para todos, por isso a Casa de Praia Zezinho Corrêa é a melhor opção de entretenimento e lazer para a família manauara, além de disponibilizar uma estrutura que atende aos shows e atrações locais, nacionais e internacionais. Convido vocês para estarem conosco neste fim de semana e prestigiar as apresentações que vão desde o rock até o boi-bumbá com o nosso querido David Assayag”, frisou secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

No domingo, 25/2, a “Tardezinha” vai iniciar com muito samba, pagode, axé, swingueira e marchinha na voz do artista Marcus Lima. E para encerrar a programação com chave de ouro, os grandes sucessos do boi-bumbá vão contagiar a Casa de Praia com a presença do ilustre David Assayag.

Com espaços para crianças, restaurantes e bares, e a bela vista para registro de fotos, a Casa de Praia Zezinho Corrêa está situada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.