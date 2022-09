David Beckhham enfrenta fila quilométrica para ver o caixão da rainha

O ex-astro do futebol britânico David Beckham foi um entre muitos na fila para ver o caixão da rainha Elizabeth II, nesta sexta-feira (16), em Londres.

Beckham disse que todos estavam lá para celebrar a rainha, descrevendo a experiência na fila como “especial”.

O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid disse que estava comendo Sherbert Lemons, um clássico doce britânico cozido, e rosquinhas enquanto esperava para ver a rainha em Westminster Hall.

A fila de quilômetros de visitantes em luto aguardando para ver a rainha Elizabeth II em Londres foi temporariamente fechada, nesta sexta-feira (16), depois de atingir a capacidade máxima, disseram autoridades.

Dezenas de milhares de pessoas de todas as idades e de todas as esferas foram prestar homenagem à falecida monarca, juntando-se a uma fila bem organizada ao longo da margem Sul do Tâmisa e depois sobre o rio até o Westminster Hall.

Um total de 750 mil pessoas deve passar pelo caixão da rainha antes de seu funeral de Estado na segunda-feira (19).

Fonte: CNN Brasil