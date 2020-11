Candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), já começou a sua campanha do segundo turno. Para vencer o pleito, ele quer o apoio da população.

“Meu apoio é o do povo. Cheguei aqui sem ajuda dos caciques políticos e vamos conquistar a Prefeitura de Manaus com o apoio do povo”, afirmou.

O prefeiturável já começou suas articulações. Sua agenda inclui, além de gravações de programas eleitorais, reuniões com lideranças comunitárias e visitas às fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM).