David e Rotta reafirmam compromisso com bairros periféricos de Manaus

Durante vistoria técnica no conjunto Viver Melhor 2, zona Norte, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, reafirmou que a sua gestão irá atender os bairros mais periféricos da cidade. “Iremos buscar uma atenção especial a todos esses bairros mais isolados da cidade de Manaus”, afirmou David, na manhã desta segunda-feira, 15/2.

“Essa é uma ação integrada com diversas secretarias, todas trabalhando para que possamos dar aos moradores aqui do Viver Melhor, que, inclusive, é maior do que 30 municípios do interior do Amazonas, um olhar diferenciado e uma atenção especial. Por isso faremos esse mutirão completo aqui”, explicou o prefeito.

A ação vai contemplar as mais de 70 ruas dos conjuntos Viver Melhor 1 e 2, que, nos primeiros seis dias de iniciada, já recebeu em média 100 toneladas de asfalto, utilizado para o recapeamento asfáltico e tapa-buracos.

“Ontem foi aniversário de sete anos daqui, e a população reclamava que, em todo esse tempo, nunca foi feita uma operação como essa, e nós estamos aqui no nosso segundo mês de gestão, dando nosso melhor para população”, destacou David Almeida.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atua no mutirão de melhorias do conjunto, realizando a desobstrução de bueiros; fiscalização de iluminação; fiscalização da Águas de Manaus com desobstrução da rede de esgoto; tapa buracos e drenagem. A limpeza de todas as quadras e ruas do local é feita pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“O Viver Melhor já está 100% iluminado com LEDs. Vamos agora fazer a operação de infraestrutura e um mutirão de limpeza pública, além das ações das outras secretarias e institutos, mas a determinação do prefeito é que nós só saiamos daqui quando todo o conjunto estiver estabilizado. Uns 15 ou 20 dias para concluir o objetivo”, comentou o vice-prefeito Marcos Rotta.

Além disso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) disponibilizou seis agentes de trânsito, divididos em turnos, para diariamente controlar o fluxo de veículos e realizar ações necessárias.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) estão trabalhando de forma integrada com os feirantes e camelôs, verificando as construções ilegais em passeios públicos e garagens.

Compromisso

Morando no conjunto há sete anos, a comerciante Silvia Mota afirmou que o Viver Melhor foi esquecido pelos governantes nos últimos anos. Feliz com as ações de revitalização que estão acontecendo no local, ela fez questão de agradecer ao prefeito David Almeida por cumprir o compromisso firmado com os moradores em sua última visita ao residencial.

“É uma melhoria grande para nós, os moradores. O bairro estava abandonado. Durante o período que moro aqui, já presenciei outras ações de limpeza, mas nunca uma completa com infraestrutura. Por isso, quero agradecer ao nosso prefeito por cumprir com a sua palavra com o Viver Melhor”, disse Mota.

Para a dona de casa Neia Freire, a presença dos servidores da Prefeitura de Manaus é motivo de alegria, principalmente porque as ações integradas realizadas no local levam dignidade e promovem uma melhora na qualidade de vida dos moradores do conjunto.

“Agradeço muito, porque fazia muitos anos que não ocorria um serviço assim no Viver Melhor. Não víamos o tapa-buraco, prova disso são as crateras abertas no decorrer das principais vias do conjunto. Em algumas partes, os carros pequenos sofrem para passar. Então, essa ação é muito importante. Agradeço especialmente aos amarelinhos da limpeza, que estão trabalhando debaixo de chuva. Isso mostra o compromisso que a prefeitura tem com a população de Manaus”, frisou.