David Reis acompanha ministro das Cidades em visita às obras no Parque das Tribos

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), acompanhou, na manhã desta segunda-feira (5 de maio), o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho (MDB), durante a visita às obras do programa “Minha Casa, Minha Vida”, no Parque das Tribos, zona Oeste da capital. O empreendimento prevê a construção de 576 moradias.





A comitiva foi composta pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante); pelo vice-prefeito, Renato Junior; pelos senadores Omar Aziz (PSD), Eduardo Braga (MDB) e pelos vereadores Gilmar Nascimento (Avante), Raulzinho (MDB), Dr. Eduardo Assis (Avante) e Rodinei Ramos (Avante).

Durante a visita técnica, o ministro Jader Filho (MDB) destacou a importância estratégica do projeto no Parque das Tribos, que contará com 576 unidades habitacionais com o objetivo de reduzir o déficit habitacional da capital e oferecer moradia acessível para famílias de baixa renda.

“Estamos vivendo a era de ouro do ‘Minha Casa, Minha Vida’ e o programa voltou com uma missão: garantir casa própria para quem mais precisa. Aqui no Parque das Tribos, estamos avançando com respeito e dignidade, e isso é fundamental”, afirmou o ministro.

O presidente da CMM, David Reis (Avante), elogiou a articulação entre os poderes para viabilizar os empreendimentos. Segundo ele, a atuação da Câmara tem sido decisiva para garantir apoio institucional aos projetos habitacionais.

“É um marco para Manaus. Estamos testemunhando um momento histórico. Há 11 anos o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ estava paralisado no Amazonas. Estamos falando de dignidade, de segurança, de respeito às famílias que vivem há anos esperando por uma moradia adequada. Nós, como vereadores, estamos fazendo a nossa parte de contribuição. A Câmara apoia e vai continuar fiscalizando e colaborando com essas entregas”, declarou o presidente.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), destacou a parceria entre a prefeitura e o governo federal para a execução do projeto.

“É um investimento do Governo Federal em contrapartida com a prefeitura. As obras estão em avanço e, sem dúvida, vamos dar dignidade e qualidade de vida para a população da cidade de Manaus. É um compromisso com justiça social”, disse o prefeito.

Apoio do Legislativo municipal

Os vereadores da CMM, que acompanharam a comitiva, destacaram a importância da atuação do Legislativo municipal para a implantação de obras que beneficiem a população.

“Não posso deixar de frisar a importância que a Câmara Municipal de Manaus teve nesse processo. Toda a base do prefeito focou nos projetos e, hoje, contemplar as obras avançadas é resultado de um grande trabalho, destacou o vereador Raulzinho (MDB).

O vereador Gilmar Nascimento, líder do Avante na Casa, reforçou a relevância dos poderes estarem em harmonia, tendo como resultado, privilégios para a sociedade.

“É um avanço na questão habitacional. Estamos vendo a harmonia dos poderes. Manaus ganha, o Amazonas ganha. Moradia é um direito constitucional.

Como vereadores, estamos cumprindo o nosso papel de construir uma cidade que a gente possa se orgulhar, disse o parlamentar.

Apoio dos senadores

O senador Eduardo Braga (MDB) afirmou que o conjunto habitacional é resultado de esforço conjunto da bancada federal.

“Lutamos para incluir recursos no orçamento e, hoje, vemos a concretização disso. São 576 moradias que vão transformar vidas”, afirmou Braga.

Já o senador Omar Aziz (PSD) reforçou a importância do projeto para reduzir o déficit habitacional em Manaus.

“O Parque das Tribos agora entra no mapa da dignidade. Essas famílias estão sendo vistas, respeitadas”, declarou Aziz.

Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’

Manaus será contemplada com dez mil unidades habitacionais, dessas cinco mil já estão em fase de execução. O projeto habitacional no Parque das Tribos faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida” e está inserido nos empreendimentos habitacionais “Morar Melhor” 13, 14 e 15, que somam um total de 576 unidades. O objetivo da construção das moradias é reduzir odéficit habitacional da capital e oferecer moradia acessível a famílias de baixa renda.