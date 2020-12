O vereador reeleito David Reis (Avante) pode ser o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A escolha para o novo presidente da Casa pode ser unânime entre os parlamentares.

Reis já conseguiu o apoio do atual presidente, Joelson Silva (Patriotas). Outro nome forte na sua lista de aliados é o do prefeito eleito de Manaus, David Almeida, também do Avante.

Aproximadamente 40 vereadores já confirmaram apoio a David Reis. A CMM é composta por 41 vereadores.