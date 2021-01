David Reis vai comandar a CMM até 2022

Por unanimidade, o vereador David Reis (Avante) foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na tarde desta sexta-feira (1º). Com inscrição de apenas uma chapa, o parlamentar foi aclamado pelos demais colegas e presidirá a CMM durante os anos 2021 e 2022, dentro da 18ª Legislatura. Reis assumiu o lugar de Joelson Silva (Patriota).

Além de David Reis, a mesa diretora ficou composta dos vereadores Wallace Oliveira (Pros), como primeiro vice-presidente; Diego Afonso (PSL), segundo vice-presidente; Caio André (PSC), terceiro vice-presidente; Glória Carrate (PL), secretária geral; Elissandro Bessa (Solidariedade), primeiro secretário; Eduardo Alfaia (PMN), segundo secretário; Joao Carlos (Republicanos), terceiro secretário; Jaildo Oliveira (PCdoB), corregedor geral; e Amom (Pode), como ouvidor geral.

Logo após ser empossado, David Reis falou dos desafios que terá pela frente, principalmente no que se refere à pandemia do novo coronavirus. “O novo pico da doença está presente e é uma questão crítica, ruim. Espero que, agora, possamos adotar as medias de isolamento de forma correta, para que esse índice diminua. As vacinas começam a se tornar realidade importante, e esperamos que possam verdadeiramente imunizar as pessoas e atingir essa totalidade de imunização o quanto antes”, disse.

O presidente informou que tem acompanhado o prefeito David Almeida nas tratativas relacionadas à aquisição da vacina, e que vai continuar focado para que a mesma possa ser colocada logo em disponibilidade pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para imunização do maior número de pessoas em Manaus, neste início do ano.

As atividades parlamentares na CMM retornam no dia 8 de fevereiro, com a leitura da Mensagem do Executivo. Após isso, serão formadas as comissões técnicas que irão ajudar o desenvolvimento do trabalho da administração David Reis e da própria Câmara Municipal, como um todo.