David vai criar fundo municipal para impulsionar o esporte

O candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) disse, nesta segunda-feira (9), que numa eventual vitória nas eleições deste ano, ele vai criar o Fundo Municipal de Esporte Lazer.

O fundo irá captar recursos do imposto de renda de servidores públicos municipais e de empresas que prestam serviços para a Prefeitura Manaus, a fim de fomentar as mais diversas modalidades esportivas, do básico ao profissional.

A proposta da coligação Avante Manaus é colocar em prática uma série de ações com o objetivo de fortalecer as principais atividades esportivas desenvolvidas na cidade, bem como somar esforços com as federações e entidades representativas para valorizar os atletas com potencial comprovado e identificar novos valores, com capacidade de bem representar Manaus e o Amazonas nas competições nacionais e internacionais.

Segundo David, que é praticante de corrida de rua e defensor da realização de “investimentos qualificados” por parte do poder público na valorização e no fortalecimento das atividades esportivas, “a partir de 2021, Manaus também vai respirar atividade física em diversos níveis”.

Para viabilizar a conquista deste objetivo, David incluiu no Programa de Governo para a Prefeitura de Manaus o Plano Municipal de Esporte, Sistema e Fundo Municipal de Investimentos ao Esporte (FMIE), para dar o suporte necessário às atividades previamente selecionadas, com base em indicadores oficiais.

O plano reúne vários programas, projetos e ações que prometem revolucionar, no curto e médio prazo, a prática das atividades esportivas em Manaus, bem como identificar novos valores, em diversas modalidades, para bem representar as cores da cidade e do Amazonas.

Segundo ele, o Plano Municipal de Esporte aponta as principais ações que deverão ser executadas no início do processo de transformação e fortalecimento das atividades esportivas em Manaus.

Para David Almeida, fomentar o esporte é mais do que criar grupos e competições para a disputa pela simples disputa. Ele define o esporte como importante ferramenta social, para o resgate de jovens da vulnerabilidade social, bem como um instrumento estratégico de medicina preventiva a doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, entre outras.