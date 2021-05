De Bruyne tem múltiplas fraturas no rosto após choque na final da Liga dos Campeões

Protagonista da cena mais chocante da final da Liga dos Campeões, foi o próprio que tratou de divulgar o resultado dos exames. Na manhã deste domingo, o meia belga De Bruyne postou mensagem aos seus seguidores informando que sofreu múltiplas fraturas na face por causa do choque de cabeça com o zagueiro alemão Rüdiger. Além da derrota por 1 a 0 do Manchester City para o Chelsea, o craque vai ter que se recuperar de um nariz quebrado e problemas no osso da órbita do olho esquerdo, a popular maça do rosto.

– Oi pessoal acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é fratura óssea aguda do nariz e fratura orbitária esquerda. Eu me sinto bem agora. Ainda estou decepcionado com ontem, obviamente, mas voltaremos – escreveu De Bruyne.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

Um dos principais jogadores de seu país, o meia de 29 anos foi convocado para a seleção belga que disputa a Eurocopa – a TV Globo, o SporTV e o ge transmitem o torneio com exclusividade. A estreia está marcada para 12 de junho, contra a Rússia, em São Petersburgo. Ainda não há qualquer informação sobre sua recuperação a tempo ou corte da lista de convocados.

G1