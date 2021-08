De olho nas eleições, Bi Garcia pode deixar o DEM

De olho nas eleições do próximo ano, o prefeito de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus), Bi Garcia, deve deixar o Democratas. Isso porque o gestor pode disputar o cargo de governador do Amazonas e a ida de Amazonino Mendes para a sigla acaba com os planos de Bi.

O ex-governador do Estado está certo para ser o nome do DEM para concorrer ao cargo majoritário em 2022. Ou seja, a candidatura de Bi se torna impossível.

Dessa maneira, Bi Garcia pode se aliar a um dos partidos de centro, uma vez que tem bom relacionamento com diferentes forças políticas.