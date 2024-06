Decisão do STF: Correção do FGTS não pode ser inferior à inflação anual

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quarta-feira (12) que a correção das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não deve ser menor que a inflação registrada no ano.





Com a decisão, o cálculo mantém a soma da TR (Taxa de Referência), mais 3% ao ano, além do acréscimo de distribuição de lucros do fundo. O total dessa conta deve garantir a correção real equivalente ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país.

Caso o valor não alcance o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS estabelecer a forma de compensação. O índice acumulado nos últimos 12 meses é de 3,93%.

Simulação feita pelo professor de economia Hugo Garbe, da Universidade Mackenzie

Saldo do FGTS Corrigido pelo IPCA Atual (TR + 3%) R$ 500 R$ 522,50 R$ 516,50 R$ 1.000 R$ 1.045 R$ 1.033 R$ 2.000 R$ 2.090 R$ 2.066 R$ 3.000 R$ 3.135 R$ 3.099 R$ 4.000 R$ 4.180 R$ 4.132 R$ 5.000 R$ 5.225 R$ 5.165 R$ 10.000 R$ 10.450 R$ 10.330 R$ 20.000 R$ 20.900 R$ 20.660 R$ 50.000 R$ 52.250 R$ 51.650 R$ 100.000 R$ 104.500 R$ 103.300

Quando começa a valer

A nova forma de correção vale para novos depósitos a partir da decisão do Supremo e não será aplicada a valores retroativos. A medida entre em vigor após publicação do acórdão, prevista para esta quinta-feira (13).

Atualmente, o FGTS é corrigido apenas pela TR (Taxa Referencial) mais 3%, sem o lucro do FGTS no cálculo. A ação julgada pelo STF foi apresentada pelo partido Solidariedade, que argumentava que desde 1999 a TR rende próximo a 0 e não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores.

O ministro Luís Roberto Barroso (relator), ao analisar o caso, chegou a propor em seu voto que o fundo tivesse o mesmo cálculo de rendimento que o da poupança. Mas o governo estimava impacto de R$ 19,9 bilhões em 6 anos se a correção fosse igual à poupança.

Assim, a Advocacia-Geral da União (AGU), após negociação com centrais sindicais durante a tramitação do processo, enviou ao STF proposta para que as contas do fundo garantam correção mínima que assegure o valor do IPCA. O que acabou sendo atendida pelo Supremo.

O lucro do FGTS é depositado nos contas todos os anos. O valor do resultado de 2023 que será dividido com o trabalhador neste ano ainda será definido pelo conselho curador do fundo até julho. A previsão é que seja superior a R$ 14 bilhões.

Fonte: R7