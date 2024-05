Defesa Civil do Amazonas realoca vítimas das enchentes do RS: Uma História de Solidariedade

Defesa Civil do Amazonas, concluiu com sucesso a realocação de 60 amazonenses que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.





Em duas etapas, os voos comerciais partiram de Florianópolis e desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo, destacou a importância da solidariedade neste momento desafiador, tanto para ajudar os gaúchos quanto os amazonenses que enfrentavam dificuldades.

Apesar de alguns contratempos, como a impossibilidade de seis passageiros chegarem a Santa Catarina, esforços estão sendo feitos para auxiliá-los. O reencontro das famílias foi emocionante, com abraços e lágrimas expressando gratidão pela ajuda recebida.

O aposentado Paulo Assunção, aguardando ansiosamente sua esposa Ana Paula, resumiu o sentimento de muitos ao agradecer ao governador Wilson Lima pela valiosa assistência. Para Ana Paula, estar de volta à terra natal e ver a união e solidariedade do povo amazonense são motivos de grande alívio e gratidão.