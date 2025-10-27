Defesa de Collor diz que tornozeleira foi desligada por ‘incidente involuntário’

A defesa do ex-presidente Fernando Collor afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o desligamento de sua tornozeleira eletrônica, em 2 de maio, não foi intencional. O equipamento ficou sem bateria por cerca de 36 horas, sem violar o monitoramento.





Condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato, Collor cumpre prisão domiciliar desde maio. A defesa pediu que ele permaneça em casa, sem ser transferido para um presídio.

Segundo os advogados, o desligamento ocorreu no dia seguinte à instalação do dispositivo, enquanto Collor se adaptava à rotina do monitoramento. Ele havia sido informado de que a bateria estava totalmente carregada e que o equipamento emitiria alertas sonoros e luminosos, o que não aconteceu.

Mensagens anexadas pela defesa mostram que, ao ser notificada pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas de Alagoas, a equipe de Collor conectou imediatamente a bateria, restabelecendo o acompanhamento em tempo real.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, havia solicitado explicações sobre o episódio, relatado em relatório de 15 de outubro pelo órgão de monitoramento.

Fonte: g1