Deficiente auditivo desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

MANAUS – A Polícia solicita ajuda da população para localizar Gerson Oliveira Lopes, 38, desaparecido desde quarta-feira (09/12), por volta das 9h, do bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops pela mãe dele, Eliane Oliveira Lauro, 54, Gerson saiu da casa da mãe da cunhada, e não foi mais visto até o momento. Ela relatou, ainda, que o desaparecido possui deficiência auditiva e ausência parcial dos dentes.

Segundo o BO, a vítima, no dia do desaparecimento, usava uma camisa azul com listras lilás, sandálias pretas e bermuda jeans. A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Gerson que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2270, ou com familiares dele, pelo número (92) 99971-3087 e também pelo (92) 99246-4771.