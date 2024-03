Delegado e PMs têm prisão preventiva decretada por suspeita de extorsão em Manacapuru

AMAZONAS | A Justiça do Amazonas decretou neste domingo (24), a prisão preventiva do delegado e policiais civis e militares sob suspeita de extorsão na cidade de Manacapuru, no Amazonas. A decisão foi proferida pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana após a prisão em flagrante dos agentes.





Os policiais foram detidos em flagrante no sábado (23) após denúncias anônimas, resultando na prisão de 11 pessoas. Entre os detidos está o delegado Ericson de Souza Tavares, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), todos são suspeitos de extorsão mediante sequestro, associação criminosa, ameaça, entre outros crimes. O grupo inclui um delegado da Polícia Civil do Amazonas, três investigadores, cinco policiais militares (quatro cabos e um sargento) e dois civis.

O advogado de defesa dos policiais civis, Aniello Miranda Aufiero, afirmou que foi decretado o sigilo do processo.