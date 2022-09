O governador Wilson Lima, assinou oficialmente a carta de demissão do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, nesta quinta-feira (15), acusado de matar a tiros o advogado Wilson Justo, no Porão do Alemão, em 2017 em Manaus.

De acordo com a decisão, Sotero perde imediatamente o salário de mais de R$ 21 mil que continuava recebendo da corporação.

Vale lembrar que Gustavo foi condenado a 30 anos e dois meses pelo crime e atualmente cumpre pena em regime semiaberto.