Após denúncia anônima mulher é presa vendendo drogas no São Francisco

Manaus – Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada desta sexta-feira (28), uma mulher suspeita de traficar drogas no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Com ela foram apreendidos dois tabletes de substância entorpecente supostamente maconha tipo skunk, pesando 1 quilo cada.

A detenção ocorreu após denúncia anônima, via linha direta, informando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência no São Francisco. A equipe se deslocou até o local informado, onde encontrou a suspeita e efetuou abordagem, durante a qual nada foi encontrado. Após interrogatório dos policiais, a mulher confessou que escondia em sua residência substâncias entorpecentes, depois do que foram encontrados os materiais apreendidos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita, que foi conduzida, juntamente com o material ilícito, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.