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Denúncia anônima leva à apreensão de cerca de 15 kg de drogas no Educandos

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

Cerca de 15 quilos de entorpecentes foram apreendidos na noite de terça-feira (28) em uma residência localizada na Rua Vivare, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a equipe foi até o endereço após receber uma denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado para armazenar uma grande quantidade de drogas. Durante as buscas, os policiais encontraram aproximadamente 15 quilos de entorpecentes no interior da casa.


Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi localizado no imóvel. A polícia não informou se a residência estava abandonada ou se havia indícios de quem seria o responsável pelo material.

Toda a droga apreendida foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil deve investigar a origem dos entorpecentes e identificar os responsáveis pelo armazenamento do material.

Por Correio da Amazônia

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