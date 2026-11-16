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Denúncia leva Guarda Municipal a deter suspeito de tráfico próximo a creche em Manaus

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa que a Guarda Municipal de Manaus, por intermédio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), deteve, no domingo, 15/11, um indivíduo suspeito de tráfico de entorpecentes no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo, os guardas municipais receberam uma denúncia sobre possível comercialização de entorpecentes nas proximidades da creche municipal Edith Monteiro Porto.


Durante a abordagem, foram encontrados três porções de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e R$ 168, em espécie.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais cabíveis.

A Guarda Municipal de Manaus atende denúncias e solicitações da população pelo número 153.

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