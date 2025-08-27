Denunciado por pedofila é homenageado pela Justiça do Trabalho no Amazonas

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), sediado em Manaus (AM), condecorou um empresário local denunciado por pedofilia, que chegou a ter gravações de áudio agenciando menores de idade exibidas no programa “Fantástico”, da TV Globo.





Waldery Areosa Ferreira é dono de um dos principais grupos do setor educacional em Manaus. Em novembro de 2012, ele foi alvo da Operação Estocolmo, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas para combater a exploração sexual de menores.

Mesmo assim, em novembro passado, o TRT-11 concedeu a Medalha de Honra ao Mérito Judiciário a ele e à reitora de uma universidade do seu grupo. A homenagem foi entregue pela desembargadora Ruth Barbosa Sampaio.

Em publicação no Instagram, a universidade afirmou que a honraria é a “mais alta concedida” pelo TRT. “A Medalha de Honra ao Mérito Judiciário foi outorgada em reconhecimento à destacada atuação de ambos na disseminação da educação e na prestação de serviços de excelência na área educacional no estado do Amazonas”, diz a postagem.

Fonte: Metrópoles