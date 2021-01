Denúncias indicam ‘fura-fila’ na vacinação contra a Covid em Manacapuru

A vacinação contra a covid-19 em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) pode ter tido “fura-fila”, conforme denúncias feitas ao Ministério Público do Amazonas (MPAM). O órgão ministerial ingressou com Ação Civil Pública na Justiça estadual para garantir a prestação de informações diárias acerca dos beneficiados com a aplicação das vacinas contra o Covid-19.

Há denúncias que pessoas que não integram o grupo prioritário teriam sido imunizadas, em claro desvio ao previsto pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização.

A Ação informa que a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) distribuiu para Manacapuru 730 doses da vacina, sendo que a prioridade na primeira fase é a vacinação de indígenas aldeados maiores de 18 anos, trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência (PcDs) atendidos em instituições, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do MS.

Considerando a insuficiência das doses disponibilizadas para o atendimento da rede de saúde, resta imperiosa a necessidade de seleção dos trabalhadores de saúde local (redes pública e privada) que receberão a vacina nesta primeira oportunidade.

O MPAM pede à Justiça que determine ao município informar a relação das pessoas vacinadas até as 19h do dia respectivo, com identificação de nome, CPF, qual o tipo de prioridade – qual função exerce e onde a exerce, e local onde foi feita a imunização, além de dever informar a quantidade doses enviadas ao Distrito de Saúde Especial Indígena (DSEI) local, bem como informar a quantidade de vacinas que ficou guardada para a aplicação da segunda dose, sob pena de aplicação de multa diária e pessoal ao Prefeito Municipal.