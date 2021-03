Depois do Site, agora é o banheiro químico que custará R$ 150 Mil a P. Figueiredo

Nem bem sentou-se na cadeira de prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes (MDB), já “coleciona” várias dispensas de licitação e valores astronômicos pagos a prestadores de serviços e fornecedores.

A mais nova despesa milionária da prefeita Patrícia, é referente à contratação da empresa Alpha Produções de Eventos por R$ 157,5 mil, que fornecerá banheiros químicos ao município. A empresa fechou contrato com a prefeitura por 60 dias para a locação de tendas, gradil e banheiros químicos.

Recentemente, a prefeita Patrícia anunciou, no mesmo Diário Oficial do Município, a contratação de empresa para desenvolvimento de um Site oficial por R$ 150 Mil, quando no mercado custa no máximo R$ 10 Mil.

De acordo com documento publicado no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM), estranhamente, os itens serão destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc) e, segundo o comunicado oficial, os itens servirão para o combate ao coronavírus na rede de saúde de Presidente Figueiredo.

A contratação atende ainda, ao decreto municipal de calamidade pública. Até o momento, Presidente Figueiredo já registrou mais de 5,4 mil casos de covid-19, sendo mais de 80 mortes.

Cabide de empregos

Ainda de acordo com gastos ‘não muito transparentes’, consta a relação de cargos comissionados relacionados abaixo, que segundo recorte de uma publicação em rede social, é cabide de empregos promovido pela atual administração. Veja: