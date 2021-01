Deputados do AM apoiam a candidatura de Arthur Lira

Os deputados federais do Amazonas já declararam apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados. Lira está em Manaus com comitiva e participou, na noite dessa quarta-feira (6) de um jantar promovido pelo senador Omar Aziz (PSD) e demais parlamentares.

No encontro, estavam presentes os deputados Delegado Pablo, Silas Câmara, Bosco Saraiva e Capitão Alberto Neto. O candidato a vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos, também esteve na reunião realizada por Omar.

O apoio da bancada amazonense é baseado na defesa de Lira aos assuntos relacionados ao Amazonas. Durante sua passagem pela capital amazonense, o parlamentar afirmou trabalhar em favor dos interesses da Zona Franca de Manaus. Na tarde de ontem (6), ele esteve na fábrica da Moto Honda no Polo Industrial de Manaus (PIM), acompanhado de Marcelo Ramos.

Lira também se reuniu com o prefeito de Manaus, David Almeida. O gestor da capital amazonense tem bom relacionamento com a bancada federal do Amazonas.

A eleição para o comando da Câmara está prevista para o dia 1º de fevereiro.