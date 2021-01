Deputados realizaram mais de 200 reuniões em ano de pandemia

Mesmo em meio a um ano atípico com a pandemia do coronavírus, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) manteve alto o índice de produtividade. Foram realizadas 214 reuniões ordinárias ao longo de 2020, sendo 14 reuniões presenciais, 71 virtuais e 129 híbridas.

De acordo com o Relatório de Atividade Legislativa relativo à 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, que compreende o período de 5 de fevereiro a 17 de dezembro deste ano, as reuniões plenárias do 1º semestre aconteceram de forma presencial até o dia 18 de março.

A partir dessa data, conforme o Ato da Mesa Diretora n°8, as atividades do Poder Legislativo passaram a ser realizadas de maneira virtual, para prevenir a infecção e propagação da Covid-19. Esse procedimento continuou até o dia 7 de julho, com a retomada das Sessões de forma híbrida, quando os deputados puderam optar por participar da reunião de forma presencial, no Plenário Ruy Araújo, ou por videoconferência.

Ao iniciar o sistema híbrido, o presidente da Aleam, deputado Josué Neto (Patriota) disse que, em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, foi preciso suspender as atividades presenciais e, no retorno foram obedecidas rigidamente as regras de higiene e proteção estabelecidas pelos órgãos oficiais de saúde.

O parlamentar recorda que a Casa recebeu pedidos de orientações sobre como estavam fazendo as Sessões virtuais. “Mantivemos os trabalhos e contribuímos com leis e ações que ajudaram a resguardar os direitos e a saúde da população. Em 2021 teremos novos colegas deputados, uma nova formação no Parlamento, e por isso temos expectativas de mudanças para melhor”, concluiu.