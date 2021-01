Deputados retornam aos trabalhos legislativos nesta quarta-feira

Os deputados estaduais aprovaram o retorno aos trabalhos para esta quarta-feira (27). A aprovação da suspensão do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que terminaria apenas na próxima segunda-feira (1º), foi unânime.

Em decorrência da pandemia de covid-19, as sessões no parlamento estadual serão de maneira virtual. Já na primeira sessão desta quarta-feira, os deputados deverão votar projetos de lei e do governo.

Todos os 17 parlamentares estaduais deverão comparecer à sessão.