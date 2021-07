Deslizamento de terra deixa ao menos 19 desaparecidos no Japão

Um deslizamento de terra provocado por chuvas no Japão soterrou cerca de 80 casas na região de Shizuoka neste sábado (3). Dezenove pessoas estão desaparecidas.

A avalanche de lama atingiu principalmente a cidade costeira de Atami.

“O paradeiro de 19 pessoas é desconhecido” após o deslizamento, disse um funcionário da prefeitura de Shizuoka. No entanto, o número de pessoas pode ser maior, de até 100, de acordo com a agência Associated Press.

A agência ouviu uma pessoa com cargo de chefia que pediu para não ser identificada (o que é comum no Japão). De acordo com ela, operações de resgate intensas para encontrar sobreviventes.

O governo local solicitou ajuda militar para missões de resgate, acrescentou.

O deslizamento ocorreu às 10h30 de sábado, segundo um funcionário municipal de Atami, que acrescentou que “várias casas foram varridas” e cerca de 200 continuam sem eletricidade.

Atami, localizada na região rural de Shizuoka, fica a cerca de 90 km da capital, Tóquio.

Chuvas no Japão

Desde o começo da semana algumas partes do Japão têm sido atingidas por chuvas fortes. De acordo com especialistas, a lama ficou mais solta com a água e isso aumenta o risco de deslizamentos (e o Japão tem muitas montanhas e vales).

Os deslizamentos acontecem diversas vezes, eventualmente com a velocidade de um carro. A lama arrasta veículos e destrói casas no caminho.

