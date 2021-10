Desmoronamento em gruta deixa 12 bombeiros soterrados no interior de SP

Um desmoronamento em uma gruta na zona rural de Altinópolis (SP) deixou pelo menos 12 pessoas soterradas na madrugada deste domingo (31), segundo o Corpo de Bombeiros. Cinco vítimas já foram resgatadas, de acordo com a Defesa Civil.

O acidente aconteceu em um local conhecido como Gruta Duas Bocas, que fica em uma propriedade particular. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 26 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta quando o teto da caverna desmoronou, deixando parte do grupo retido. Chove forte em Altinópolis desde a tarde de sábado (30).

Por volta das 09h45 (horário de Brasília) o Corpo de Bombeiros informou que a primeira vítima foi retirada com vida. O local, de acordo com a corporação, está colapsado e há risco de novos desmoronamentos. Foi preciso escorar a área para que o trabalho de resgate seja feito de forma segura.

Outras quatro vítimas foram retiradas da gruta e levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, auxilia no transporte de bombeiros e socorristas até a gruta por causa do difícil acesso.

Diaionline