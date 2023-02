‘Desmoronamento, incompetência e omissão tomam conta da prefeitura de Humaitá’, diz professor

A gestão de Dedei Lobo como prefeito de Humaitá (a 700 quilômetros de Manaus) tem provocado forte insatisfação nos moradores, que reclamam da falta de clareza na execução de obras e de gestão duvidosa, no trato com a coisa pública.

“Incompetência, omissão e falta de zelo tomam conta da administração pública de Humaitá”, disse o professor Luiz Barroso, mais conhecido como Alemão, em uma mensagem ao portal ‘Correio da Amazônia’.

De acordo com o professor, a atual administração municipal tem causado problemas em diferentes áreas. As ruas estão esburacadas, muitas delas alagam quando chove, as obras possuem valores suspeitos, a maioria das ações da prefeitura são de fachada, com obras se deteriorando em poucos dias de concluídas, os pagamentos de benefícios aos funcionários não são feitos em dias, entre outros fatores prejudiciais à população da cidade.

O processo

Ministério Público

Barroso afirmou, ainda, que a população acionou as autoridades judiciais e governamentais, com o objetivo de buscar solução para o grave problema de gestão no município de Humaitá, mas nada foi feito. “Entramos em contato com o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), falamos com promotores, mas ninguém resolveu nada por nós até o momento”, disse.

Falando em nome da comunidade, Alemão disse que a população de Humaitá é obrigada a conviver com uma administração duvidosa, suspeita, com fortes indícios de superfaturamento. De acordo com ele, as ruas estão esburacadas, as licitações são visivelmente fraudulentas, provavelmente direcionadas.

Pior de tudo é a omissão dos 15 vereadores. “Parece que estão todos comprometidos com o prefeito Dedei Lobo e, a população se sentindo impotente diante de tantos desmandos”, completou o professor.

Recursos estaduais e federais

Barroso ressaltou que a Prefeitura de Humaitá recebe recursos dos governos federal e estadual. No entanto, não aplica da maneira correta para beneficiar a população.

“Só de infraestrutura para asfalto, por exemplo, foram repassados mais de R$ 50 milhões. E o que a população observa é uma ‘maquiagem’ pelas ruas, porque o asfalto é completamente deteriorado e de péssima qualidade”, disse o professor.

Muro da Orla

O muro de arrimo da orla de Humaitá é um exemplo de obra ‘pra lá de duvidosa’. Nos últimos dias, o muro de contenção desmoronou devido as constantes chuvas no município, mas, também, pela falta de qualidade na execução da obra (vídeo).

“A placa da planta da obra de contenção registra orçamento de R$ 1,7 milhão para a sua execução, mas, é certo que foi feita por valor muito maior. Na ocasião, nós entramos com solicitação no MP-AM pedindo fiscalização e, ainda aguardamos resposta”, informou

Pra o professor Luiz Barroso, se fosse uma obra séria, certamente não teria acontecido o desmoronamento e a população não ficaria com a ‘dúvida de coisa errada e mal feita’”, informou o professor ao dizer que o município precisa de cuidados, pois falta até mesmo saneamento básico em muitos bairros.

Há, ainda, transbordamento da vicinal, sem engenheiro, sem origem de recursos.

“A impressão que temos é de que as obras acontecem apenas para que eles pratiquem o superfaturamento e as licitações viciadas. Até porque, os vereadores não fiscalizam, o que só complica a situação”, destacou Barroso.

Assista o vídeo do desmoronamento:

Denúncia gera pressa na prefeitura de Humaitá: