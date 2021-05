Desmoronamento pode interditar a BR 174 entre P. Figueiredo e Rorainópolis

Viagens terrestres do Amazonas a Roraima estão suspensas até a recuperação do trecho desmoronado.

O asfalto da pista da rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR) foi levado pela força das águas do rio, na altura do quilômetro 230 da estrada, provocando a interdição imediata do trecho e a suspensão das viagens terrestres entre a capital do Amazonas e a de Roraima.

Desde ontem o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) e a Defesa Civil Nacional estavam monitorando o local, por conta da subida das águas e havia interdição programada para o final do dia desta sexta-feira, mas com o transbordo do rio, a rodovia foi imediatamente fechada.

Caminhoneiros e condutores de carros de passeio estão presos no trecho, enquanto o DNIT já está no local. O órgão ainda não deu prazo para a recuperação da pista.