Detran-AM e clube de carros promovem serviços na terceira exposição de veículos antigos

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participa, pela terceira vez, em parceria com a WS Studio e Estética Automotiva, da exposição de veículos antigos. O evento ocorrerá no domingo (03/03), das 8h às 12h, no Posto de Vistoria da instituição, localizado na rua Walter Zuani, 85, bairro São Francisco, zona sul da capital.





A última edição do evento ocorreu em novembro do ano passado, e recebeu cerca de 200 pessoas. Os visitantes terão a oportunidade de ver de perto carros clássicos, incluindo opalas e fuscas, além de modelos rebaixados.

Assim como na edição passada, serão disponibilizados serviços de habilitação, como renovação e emissão de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alteração de dados, inclusão de atividade remunerada e troca de categoria.

Também serão disponibilizados atendimentos relativos a veículos, incluindo licenciamento anual, emissão de CRLV-e, regularização de multas e vistoria veicular. Nenhum serviço necessita de agendamento prévio.

A entrada no evento é gratuita, e a ação é indicada para toda a família. De acordo com David Fernandes, diretor-técnico do Detran-AM, a expectativa é receber o dobro de visitantes da segunda edição.

“Esperamos receber ainda mais visitantes nesta edição. O evento é uma ótima opção de passeio com a família. Além disso, os presentes poderão, ainda, se beneficiar de serviços disponibilizados pela instituição”, disse o diretor.